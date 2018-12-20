МиГ-29 потерял топливные баки в Ейске

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Военный самолет МиГ-29 во время взлета с аэродрома в городе Ейск Краснодарского края потерял подвесные топливные баки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Южного военного округа.

Отмечается, что инцидент произошел в районе 10.30 в четверг, 20 декабря.

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«В городе Ейске произошла утеря дополнительных подвесных топливных баков [Миг-29 ВМФ России]», — рассказал представитель.

Он также добавил, что в результате инцидента жертв и разрушений нет.

Тип самолета, количество потерянных баков и другие обстоятельства инцидента не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье разбился истребитель МиГ-29.