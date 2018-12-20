NYT: вывод войск США из Сирии станет «подарком» России и Ирану

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Решение президента США Дональда Трампа о полном выводе войск из Сирии — опасное и резкое, пишет The New York Times.

Как пишет газета, вывод американских войск из Сирии станет «подарком» российскому президенту Владимиру Путину, поскольку Москва пытается снизить влияние Вашингтона в регионе, а также и Ирану, который расширил свое присутствие в Сирии.

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Газета также отмечает, что решение вывести войска «оторвано от любого более широкого стратегического контекста» и не продиктовано какими-либо интересами американского общества. Кроме того, оно породило новую неопределенность в вопросе приверженности США Ближнему Востоку, готовности быть глобальным лидером и роли Трампа в качестве главнокомандующего.

«Отдача противоречивых приказов солдатам на поле боя, как это делает Трамп и его администрация, не только подрывает моральный дух и союзнические силы, такие как сирийские курды, но и может привести к тому, что американские солдаты будут убиты или ранены из-за целей, от которых их командиры уже отказались», — пишет NYT.

Отмечается, что данным заявлением Трампа были встревожены даже одни из самых ярых сторонников президента США.

NYT напоминает, что это не первый случай подобных заявлений Трампа и его команды. Так, во время предвыборной кампании 2016 года Трамп пообещал вывести войска из Сирии, и с тех пор ищет способ сделать это.

В апреле он предоставил Пентагону дополнительное время для завершения миссии в Сирии, которая со времен президента Барака Обамы была сосредоточена исключительно на разгроме террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Однако позже советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что войска США не покинут регион до тех пор, пока там находятся иранские войска. Тем не менее, на этой неделе Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии, которую NYT считает «абсурдом».

Ранее сообщалось, что США по приказу президента страны Дональда Трампа приступили к выводу своих войск из Сирии.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.