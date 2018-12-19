В Пентагоне прокомментировали информацию о выводе войск США из Сирии

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В Пентагоне прокомментировали информацию о возможном выводе американских войск из Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полковника Роба Мэннинга.

По его словам, США на данный момент еще ведут работу со своими партнерами.

«В настоящее время мы продолжаем работать рядом, и с помощью наших партнеров в регионе», — подчеркнул Мэннинг.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные одержали победу над ИГ (организация запрещена в России) в Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России