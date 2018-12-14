Бомбардировщики Ту-160 готовятся к возвращению в Россию из Венесуэлы

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Летчики Воздушно-космических сил (ВКС) России, которые 10 декабря прилетели в Венесуэлу, начали подготовку к возвращению в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В сообщении департамента говорится, что приказ об отбытии дал главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин.

Ранее в российском Министерстве обороны сообщили, что реактивные бомбардировщики Ту-160 выполнили полет длительностью почти 10 часов для перелета в Венесуэлу.