Бомбардировщики Ту-160 готовятся к возвращению в Россию из Венесуэлы
Летчики Воздушно-космических сил (ВКС) России, которые 10 декабря прилетели в Венесуэлу, начали подготовку к возвращению в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
В сообщении департамента говорится, что приказ об отбытии дал главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин.
Ранее в российском Министерстве обороны сообщили, что реактивные бомбардировщики Ту-160 выполнили полет длительностью почти 10 часов для перелета в Венесуэлу.