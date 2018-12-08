Посольство России уличило Британию в отсутствии собственной позиции по Сирии

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Пресс-секретарь российского посольства в Лондоне заявил, что у британских дипломатов нет собственной позиции по ситуации в Сирии, передает РИА «Новости».

Как отмечается, так в посольстве отреагировали на заявление МИД Великобритании в связи с использованием химоружия в Алеппо, в котором Лондон согласился с позицией Вашингтона, что химатаки со стороны боевиков в Алеппо в конце ноября не было.

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«Жаль, что у британской дипломатии сегодня нет своего голоса и собственной позиции по целому ряду международных проблем, включая ситуацию в Сирии…», — заявили в посольстве России.

Он добавил, что британская сторона предприняла попытку оправдать виновных, а также направить работу экспертов в том русле, которое соответствует политике США и Великобритании. Пресс-секретарь подчеркнул, что Соединенное Королевство вновь не предоставило никаких доказательств собственной позиции.

Ранее Министерство обороны России заявило, что обвинения Госдепа США по Алеппо — это попытка отвлечь мировую общественность от преступлений американской авиации на востоке Сирии.