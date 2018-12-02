Журналист Первого канала прокомментировал панику в минобороны Британии

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Корреспондент Первого канала в Лондоне Тимур Сиразиев прокомментировал публикации в СМИ о том, что министерство обороны Великобритании распространило среди военных баз предупреждение якобы после его попыток проникнуть на территорию киберподразделения британской армии, передает РИА «Новости».

По его словам, заявления о попытках проникнуть на территорию военной базы не соответствуют действительности.

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«Я пришел на КПП, представился, что я Тимур Сиразиев, журналист «Первого канала», сказал, что мы хотим пообщаться. А до этого я написал сообщение в пресс-службу минобороны, но они не ответили. Военный на КПП сфотографировал удостоверение, сказал, что мы ничего говорить не будем», — сказал Сиразиев.

Он отметил, что съемка прошла рядом с базой, за ее пределами, дальше, чем расположен КПП. По его словам, это не было скрытой съемкой, а оператор работал, находясь в автомобиле. Сиразиев подчеркнул, что «секретной» базу, о которой идет речь, можно только условно.

«В Wired указано графство, где находится 77-я бригада, в «Википедии» она показана, найти эту бригаду очень легко, даже никакого расследования проводить не надо. То есть мы просто-напросто взяли статью из Wired, перевели ее на русский, взяли комментарии», — заявил он.

В министерстве обороны Великобритании в ответ на запрос по данному вопросу сообщили, что «серьезно относятся к безопасности своих баз и военных».

Ранее СМИ сообщили, что британских военных предупредили об опасности российских журналистов.