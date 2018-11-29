Киев обратился в трибунал ООН из-за инцидента в Керченском проливе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/341/12074341/RIAN_5712369.HR-pic905-895x505-87484.jpg">

МИД Украины проинформировал Международный трибунал ООН об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Украина обратила внимание на продолжающуюся практику дискриминационного преследования украинских и иностранных судов, которые планируют пройти через Керченский пролив в Мариуполь, Бердянск и другие украинские порты», — говорится в сообщении.

Реклама

В ведомстве заявили, что задержание украинских судов в Керченском проливе «свидетельствует о «сознательной и целенаправленной эскалации со стороны России».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Запад мог принимать участие в планировании провокации с военными кораблями Украины в Керченском проливе.