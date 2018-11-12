Медики рассказали о пострадавших при обстреле Израиля из сектора Газа

В результате палестинских ракетных обстрелов семеро израильтян поступили в больницы с ранениями, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную службу скорой помощи.

Как отмечается, один из пострадавших — 19-летний молодой человек — находится в критическом состоянии, еще шестеро получили легкие осколочные ранения.

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«Медицинские бригады оказали помощь под огнем и эвакуировали в больницы семь человек с физическими травмами», — рассказали медики.

Также сообщается, что трое израильтян госпитализированы с симптомами сильного психологического стресса.

Ранее стало известно, что израильские истребители открыли ответный огонь по целям в секторе Газа.