Генерал НАТО оценил готовность альянса к «войне» с Россией
Глава Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенант Ян Брукс заявил, что в случае столкновения с Россией страны-участники альянса столкнутся с серьезными проблемами. Об этом сообщает Defense News.
По его словам, армия НАТО обладает недостаточной «военной мобильностью» по переброске солдат и техники.
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Он также добавил, что альянсу предстоит сделать много работы в данном направлении.
Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что НАТО возвращает Европу во времена холодной войны.