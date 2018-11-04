Генерал НАТО оценил готовность альянса к «войне» с Россией

Глава Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенант Ян Брукс заявил, что в случае столкновения с Россией страны-участники альянса столкнутся с серьезными проблемами. Об этом сообщает Defense News.

По его словам, армия НАТО обладает недостаточной «военной мобильностью» по переброске солдат и техники.

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Он также добавил, что альянсу предстоит сделать много работы в данном направлении.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что НАТО возвращает Европу во времена холодной войны.