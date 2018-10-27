Песков заявил, что Дамаск проинформируют о результатах саммита в Стамбуле
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что руководство Сирии получит информацию о результатах четырехстороннего саммита в Стамбуле, передает РИА «Новости».
По словам Пескова, итоги встречи отражены в совместном заявлении стран-участниц.
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«Кроме того, будет проинформировано и сирийское руководство», — сказал Песков.
Ранее Россия, Франция, ФРГ и Турция приняли совместное коммюнике по итогам саммита. По словам Путина, все стороны, принимавшие участие в саммите, едины в том, что решить сирийский конфликт можно исключительно политико-дипломатическими средствами при сохранении единства страны.