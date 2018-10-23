СМИ: российским военным могут запретить раскрывать себя в интернете

Правительство разработало законопроект, согласно которому российским военнослужащим запретят выкладывать в интернет информацию, которая может раскрыть их ведомственную принадлежность. Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что речь в законопроекте идет о фото, видео, а также геотегах в социальных сетях. Предполагается, что нарушителей будут привлекать к дисциплинарной ответственности, а контрактников досрочно уволят.

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«Нововведение касается исключительно данных, связанных со служебной информацией, подчеркивается в документе. На граждан, уволенных с военной службы, запрет распространяться не будет», — отметили в газете.

Ожидается, что законопроект, который в данный момент готовят к первому чтению, во вторник, 23 октября, пройдет обсуждение в комитете Госдумы по обороне.