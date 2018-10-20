Шойгу назвал число террористов, ликвидированных российскими военными в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за время присутствия российских военных в Сирии были ликвидированы более 87,5 тыс. террористов. Об этом он рассказал на совещании «СМОА плюс», передает РИА «Новости».

По его словам, за время операции были уничтожены 87,5 тыс. боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России), освобождены 1411 населенных пунктов и более 95% территории Сирии. Кроме того, российские военные выполнили более 40 тыс. боевых вылетов. В ходе боевых действий было поражено 122 тыс. объектов террористов.

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«В настоящее время сирийские Вооруженные силы контролируют территорию, на которой проживает более 90% населения страны», — сказал Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о 700 заложниках ИГ в Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.