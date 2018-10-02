CNN сообщил об опасном сближении эсминца США и корабля ВМС КНР в Южно-Китайском море

Представитель Тихоокеанского флота США капитан Чарльз Браун заявил, что китайский эсминец Luyang совершил «небезопасные» маневры рядом с кораблем USS Decatur в Южно-Китайском море. Слова американского капитана передает телеканал CNN.

Браун рассказал, что китайский корабль приблизился к американскому эсминцу с требованием покинуть территориальные воды КНР. Он отметил, что в один момент дистанция между кораблями составила около 41 м, из-за чего USS Decatur пришлось «маневрировать», чтобы избежать столкновения.

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»[Экипаж китайского корабля] совершил серию все более агрессивных маневров... с требованием, чтобы USS Decatur покинул [Южно-Китайское] море», — заявил Браун.

Браун подчеркнул, что корабли ВМС США продолжат находиться там, где этому не препятствуют международные законы.

Ранее Китай обвинял США во вторжении в свои воды в Южно-Китайском море.