В США беспокоятся из-за возможности России повлиять на вступление Македонии в НАТО

Глава американского Пентагона Джеймс Мэттис выразил обеспокоенность из-за того влияния, которое Россия может оказать на референдум по поводу вступления Македонии в Евросоюз и НАТО. Об этом пишет The Washington Examiner.

Как отмечается, Мэттис сделал это заявление в преддверии своего визита в Македонию. Он добавил, что так США хотят продемонстрировать, что они «вместе с народом» этой страны. Мэттис подчеркнул необходимость невмешательства в дела демократических стран.

Реклама

«Та разновидность вреда, которую Россия применяла от Эстонии до Соединенных Штатов, от Украины и теперь до Македонии <...> всегда выходит за рамки, насколько мне известно», — заявил Мэттис.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок готов принять Македонию в качестве 30 члена организации.