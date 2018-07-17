Польский премьер-министр призвал усилить оборону ЕС на востоке из-за России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости усиливать обороноспособность Европейского союза (ЕС) на восточном направлении. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что данное высказывание польского премьер-министра связано с его опасениями возможной российской агрессии. Так он прокомментировал прошедший саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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«Восточный фланг НАТО необходимо укреплять, потому что агрессивная политика России, к сожалению, не закончилась», — заявил Моравецкий.

По мнению премьер-министра, Трампу необходимо принять меры, поскольку враждебность России никуда не исчезла.

«Эта агрессия никоим образом не уменьшилась. Президент Трамп должен бы прийти к тем же выводам», — сказал Моравецкий.

Ранее Моравецкий заявил, что в Польше хотят дружественных отношений с Россией, укрепленных военной силой.