Польский премьер-министр призвал усилить оборону ЕС на востоке из-за России
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости усиливать обороноспособность Европейского союза (ЕС) на восточном направлении. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что данное высказывание польского премьер-министра связано с его опасениями возможной российской агрессии. Так он прокомментировал прошедший саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Восточный фланг НАТО необходимо укреплять, потому что агрессивная политика России, к сожалению, не закончилась», — заявил Моравецкий.
По мнению премьер-министра, Трампу необходимо принять меры, поскольку враждебность России никуда не исчезла.
«Эта агрессия никоим образом не уменьшилась. Президент Трамп должен бы прийти к тем же выводам», — сказал Моравецкий.
Ранее Моравецкий заявил, что в Польше хотят дружественных отношений с Россией, укрепленных военной силой.