Песков назвал цель создания НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал НАТО ребенком эпохи конфронтации, передает РИА «Новости».

Так он прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа увеличить финансирование стран альянса на оборону.

«НАТО — это дитя эпохи конфронтации, и это организация, которая создана для целей конфронтации, и она полностью заточена под эти задачи. Это определяет смысл существования этой организации», — сказал Песков.

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Он отметил, что позиция Кремля хорошо известна.

«Мы видим процесс постепенного приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Наша позиция в отношении этого процесса хорошо известна, она не претерпела каких-либо изменений», — добавил он.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил лидерам стран-участниц НАТО письма, в которых выразил разочарование, что некоторые участники альянса не стали повышать расходы на оборону.