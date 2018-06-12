Трамп подтвердил уничтожение ракетного полигона в КНДР

<img src="//img.gazeta.ru/files3/105/11794105/upload-RTX68NNO-pic905-895x505-3679.jpg">

Американский президент Дональд Трамп заявил, что руководство Северной Кореи уничтожило полигон по испытанию ракетных двигателей и уничтожит сами ракеты, которые там испытывались, в скором времени, передает CNN.

«Председатель Ким сообщил мне, что Северная Корея уже уничтожила крупный полигон по испытанию двигателей для ракет», — сказал Трамп.

Реклама

Это заявление он сделал в ходе пресс-конференции по итогам саммита с лидером КНДР.

«Это большое дело. Ракеты, которые они там испытывали, тоже будут очень скоро уничтожены», — подчеркнул президент США.

По его словам, это соглашение было достигнуто после подписания совместного заявления, поэтому в документе нет соответствующей информации.

Ранее было опубликовано фото документа, подписанного Трампом и Ким Чен Ыном.

«Газета.Ru» в онлайн-трансляции продолжает следить за событиями после завершения саммита.