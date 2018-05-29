Главный военный прокурор Украины заявил о неспособности защитить граждан

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что украинское государство в данный момент не способно защитить своих граждан. Об этом он сказал на брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина».

«Как бы грустно мне ни было это говорить, но пока государство не в состоянии защитить людей — как на улице, так и в их домах», — заявил Матиос.

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Он отметил, что жителей Украины защищают «военизированные сообщества», «пассионарная молодежь» и «сборища деклассированных типов», которые пользуются демократическими лозунгами. Матиос добавил, что представители данных объединений могут быть вооружены.

«Должен констатировать: в стране гниет не фронт, в стране гниет тыл», — заключил Матиос.

Ранее Матиос заявил, что каждый четвертый украинский военный оказался фигурантом уголовного дела.