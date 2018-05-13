Япония заподозрила судно Сеула в перегрузке товаров на танкер КНДР

Правительство Японии обратилось к властям Южной Кореи с просьбой проверить, не занимаются ли некоторые южнокорейские суда незаконной перегрузкой товаров на танкеры КНДР, нарушая санкции Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает «Киодо» со ссылкой на источник в правительстве.

По данным агентства, 3 мая патрульный самолет морских сил самообороны Японии заметил в Восточно-Китайском море подозрительное сближение южнокорейского грузового судна и северокорейского танкера. Уточняется, что перегрузки каких-либо товаров зафиксировано не было.

Ранее Китай в рамках выполнения требований резолюции СБ ООН запретил экспорт в Северную Корею материалов и технологий, которые могут использоваться при изготовлении оружия массового поражения.