Трамп рассказал, когда объявит решение по ядерной сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит свое решение по ядерной сделке с Ираном во вторник, 8 мая. Об этом глава государства написал в своем твиттере.

«Я объявлю свое решение по ядерной сделке с Ираном в Белом доме завтра в 2 часа после полудня», — написал Трамп.

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По московскому времени объявление произойдет в 21.00.

Ранее в Евросоюзе выразили надежду, что США произведут «мягкий выход» из ядерной сделки с Ираном.

«В случае soft exit речь идет о ситуации, когда США выходят из соглашения без применения так называемых экстерриториальных санкций, что позволит европейцам соблюдать соглашение», — пояснил источник.

Также он отметил, что «жесткий выход» из сделки может спровоцировать торговую войну между США и Европой.