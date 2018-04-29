В ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны ВСУ

В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заявили, что украинские силовики семь раз обстреляли территорию ЛНР. Об этом сообщает РИА «Новости».

«За прошедшие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, БМП-1, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — заявили в ведомстве.

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Как отмечается, всего по территории республики было выпущено около 80 снарядов.

По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет.

Ранее сообщалось, что украинские силовики в нарушение условий перемирия в Донбассе семь раз открывали огонь по позициям ЛНР.