КНДР публично закроет ядерный полигон

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на саммите с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил о намерении закрыть ядерный полигон в Пхунгери в присутствие журналистов в мае, передает «Ренхап».

Об этом сказал представитель администрации южнокорейского президента Юн Ен Чхан.

Реклама

«КНДР проведет закрытие ядерного объекта в мае. С целью обеспечения прозрачности для международного сообщества мы намерены пригласить экспертов и журналистов в КНДР», — процитировал представитель Южной Кореи слова Ким Чен Ына.

Ранее СМИ сообщили, что разведка США усомнилась в закрытии ядерного полигона КНДР.

По мнению разведслужб США, ядерный полигон Пхунгери в Северной Корее все еще может быть пригодным для проведения испытаний.