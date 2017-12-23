Клинцевич назвал условие возвращения россиян в СЦКК
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что российские наблюдатели вернутся в состав СЦКК, если он станет действующим органом, сообщает РИА «Новости».
«Думаю, что варианты возвращения российских офицеров в СЦКК вполне могут быть реализованы. Разумеется, при одном условии. Речь идет о превращении этого центра в реальный действующий инструмент контроля за ситуацией в Донбассе», — сказал Клинцевич.
Он отметил, что российские офицеры должны не просто присутствовать в составе комитета, а выполнять там реальную роль.
«Повторю еще раз: мы готовы вернуться в СЦКК, если он станет реально дееспособен», — добавил сенатор.
Ранее Клинцевич назвал уход российских наблюдателей из Донбасса «серьезной конфронтацией».