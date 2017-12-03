В ДНР сообщили о потерях ВСУ от дружественного огня

В результате перестрелок между подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 22 ноября погибли 17 украинских военных. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает РИА «Новости».

«За время присутствия с 22 ноября подразделений ВСУ в Гладосове и Металлисте (Травневое) они потеряли уже 17 военнослужащих убитыми и 11 ранеными. <…> При этом все потери украинские силовики несут исключительно из-за внутренних противоречий», — сказал он.

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По словам Басурина, армия ДНР даже не пытается вмешиваться.

Ранее в ДНР пригрозили устроить «миникотел» в случае провокаций Киева.