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На Украине вводят военное положение. LIVE

Совбез Украины предложил ввести военное положение на 60 дней

Президент Украины поддержал идею ввести в стране военное положение. Причиной для этих мер стал воскресный инцидент со столкновением в Черном море украинских военных кораблей с российскими пограничниками. Россия требует экстренного созыва Совбеза ООН. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.
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08:54

Российская сторона запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском море, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«В связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ними событиями Россия запросила срочный созыв открытого заседания СБ утром 26 ноября по пункту повестки дня «Поддержание международного мира и безопасности», — сказал Полянский.

По его словам, заседание предварительно намечено на 19.00 мск.

08:49

По словам Порошенко, введение военного положения в стране не приведет к проведению Киевом наступательных операций.

Он также добавил, что это не изменит положения на линии столкновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. «Введение военного положения никаким образом не значит, что Украина будет проводить какие-то наступательные действия», — сказал он.

Кроме того, Порошенко уточнил, что введение военного положения не предполагает ограничения прав и свобод граждан.

08:46

Сегодня ночью после инцидента в Черном море президент Украины Петр Порошенко обратился к Верховной раде Украины с просьбой одобрить введение военного положения, передает «112 Украина»

«Я, как президент, как верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины, в соответствии с конституцией, принимаю решение поддержать предложение военного комитета вынести на заседание СНБО предложение — подготовку решения о введении военного положения и обращение к Верховной раде Украины, чтобы она по возможности рассмотрела проект решения на своем внеочередном заседании», — сказал Порошенко.

По его словам, соответствующие консультации с председателем Верховной рады уже были проведены.

08:43

ФСБ России сообщила, что корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», нарушившие границу с Россией, задержаны, при этом применялось оружие

С чего все началось, и что происходило вчера — можно почитать в материале «Газеты.Ru»:

08:40

Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Вчерашний столкновения российских пограничников с украинскими военными кораблями у Керченского пролива не прошли бесследно — на Украине вводят военное положение.

Мы следим за развитием событий в режиме онлайн.