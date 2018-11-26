Заложница конфликта: гривна упала после инцидента в проливе

На фоне эскалации российско-украинского конфликта, спровоцированного заходом трех кораблей ВМС Украины, финансовые рынки Украины просели.

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Так, снизилась стоимость гривны. По данным Нацбанка Украины, если курс доллара в понедельник, 26 ноября, составлял 27,79 гривен, то курс на 27 ноября - 27,89 гривен.

Ситуация с национальной валютой уже обеспокоила Нацбанк Украины.

Регулятор попросил банки наполнить банкоматы, чтобы удовлетворить спрос людей на наличные, который может увеличиться в связи с ожидаемым введением военного положения.

Была организована внеочередная встреча правления НБУ с руководителями 40 крупнейших банков страны, передает телеканал «112 Украина».

«НБУ попросил банки предпринять меры для бесперебойного наполнения наличными банкоматов и пообещал в случае необходимости поддержать банки рефинансированием», - сообщил источник телеканала.

В свою очередь председатель Нацбанка Яков Смолий заявил, что рисков для бесперебойной работы банковского сектора в случае введения военного положения нет.

Обострение конфликта отрицательно отразилось и на акциях компаний Украины, которые торгуются на иностранных площадках.

В частности, речь идет об акциях компании «Ferrexpo» (компания специализируется на производстве и экспорте железорудных окатышей и основной актив компании находится на Украине – ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «ПГОК»). На торгах в Лондоне вечером акции компании падали более, чем на 4%.

Эскалация конфликта, учитывая несравнимый военный и экономический потенциал двух стран, может привести к тому, что инвесторы предпочтут вывести свои инвестиции из украинских активов, считает Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер».

«Конфликт может привести к социальному взрыву. Индекс украинской биржи в случае эскалации конфликта может упасть до 550 - 600 пунктов (на данный момент индекс украинской фондовой биржи составляет 1773 пункта – ред.), гривна будет находится близко к уровню 28,8 к доллару и попытается упасть ниже, к 30,5 гривен за американскую валюту.

— говорит эксперт.

Доходность 3-летних украинских евробондов будет стремиться к максимумам в районе 18-19% (в понедельник, 26 апреля, по евробондам Украины (Украина-32, Украина-24 и Украина-25) она составляла чуть выше 10%), считает Антонов.

в понедельник, 26 ноября, в среднем на 1,5-2% упала стоимость евробондов Украины.

По словам Петра Пушкарева, шеф-аналитика ГК TeleTrade, организаторы провокации продолжат раздувать информационную истерию про российскую угрозу у себя в стране перед выборами президента.

По словам Сергея Суверова, старшего аналитика «БКС Капитал», не исключено, что в результате этой акции Украина может обратиться к западным кредиторам за дополнительными средствами.

Новые кредиты Киеву необходимы, чтобы отдать старые.

Так, государственный бюджет Украины на 2019 год, который Верховная Рада одобрила 23 ноября, предусматривает, что на выплаты по внешним и внутренним долгам Украина направит около 40% всей доходной части сметы.

За последние 5 лет отношение госдолга Украины к ВВП увеличилось с 36,6 до 71,8%.

Всего внешний долг Украины вместе с госгарантиями составляет сейчас порядка $47 млрд.

В этой ситуации украинские власти готовы пойти на любые непопулярные меры, которые Киеву диктует МВФ.

Так, с 1 ноября власти страны повысили стоимость газа для населения на 23,5%. Этого потребовал Международный валютный фонд (МВФ) в качестве необходимого условия для выделения очередной финансовой помощи. В ближайшем будущем тарифы на газ для населения будут повышены на Украине еще дважды.

«Украина, находясь в тяжелом экономическом положении, зависима от кредитов МВФ и под влиянием его директив, предпринимает отчаянные внешнеполитические шаги, граничащие с провокацией»,

- комментирует ситуацию Алексей Антонов.

Международный валютный фонд (МВФ) продолжит сотрудничать с Украиной в условиях военного положения, передает «112 Украина».

Отмечается, что фонд уже сотрудничал с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты различной активности.

Первый транш для Украины в рамках новых договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ) составит $1,5 млрд, рассказал накануне источник, знакомый с результатами переговоров сторон, пишет издание «Украинские новости».

По словам источника, второй и третий транши будут несколько меньше первого - $1,2 млрд.

Как уточнил собеседник издания, общий объем привлеченных Украиной средств до конца года может превысить $2,5 млрд.

Напомним, программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине $17,5 млрд. Первый транш на $5 млрд Киев получил еще в марте 2015 года, второй — на $1,7 млрд — в августе того же года. Третий и четвертый транши по млрд долларов были получены Киевом в 2016-м и 2017 годах.

Пятый транш Украина рассчитывала получить до конца 2017 года, но его так и не выделили Киеву.