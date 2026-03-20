Валиева может исполнить четверной прыжок на Кубке Первого канала

Валиева может включить четверной прыжок в короткую программу на КПК

Российская фигуристка Камила Валиева может исполнить четверной прыжок в короткой программе на Кубке Первого канала. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник, знакомый с ситуацией, отмечает, что фигуристка уже восстановила четверной тулуп.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении запрещённого препарата триметазидина и дисквалифицировал спортсменку.

25 декабря 2025 года завершился четырехлетний срок отстранения фигуристки. После возобновления карьеры Валиева занимается в группе тренера Светланы Соколовской (, до скандала с допингом она работала под руководством Этери Тутберидзе .

В феврале Валиева уже выступила на прыжковом чемпионате России. Кубок Первого канала (https://www.gazeta.ru/tags/media/pervyi_kanal.shtml) пройдет с 21 по 22 марта в Санкт-Петербурге.



