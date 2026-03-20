США запретили Кубе принимать российскую нефть

Минфин США внес Кубу в список стран, которым запрещено покупать российскую нефть
hyotographics/Shutterstock/FOTODOM

Министерство финансов США включило Кубу в перечень стран, которым запрещены сделки по продаже, транспортировке и выгрузке российской нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на обновленную лицензию ведомства.

В документе уточняется, что в список также входят Иран, КНДР и новые российские регионы, в том числе Крым.

Куба испытывает острую нехватку топлива. С 9 января страна не получала поставок нефти: последнюю отгрузку осуществила Мексика, однако впоследствии поставки были прекращены на фоне давления со стороны Вашингтона.

Из-за блокировки Ираном Ормузского пролива 13 марта США вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, которые были загружены на танкеры по состоянию на 12 марта. Министр финансов США Скотт Бессант назвал разрешение краткосрочной и «узкоспециализированной» мерой, которая не принесет России значительной выгоды.

Bloomberg писал, что резкий рост цен на нефть, случившийся из-за атаки США на Иран, может помочь России пополнить резервные фонды. Также СМИ отмечало, что из-за войны США, Израиля и Ирана у России может появиться шанс восстановить свое влияние на энергетическом рынке ЕС. Кроме того, издание назвало президента России Владимира Путина «безусловным победителем» войны США и Израиля с Ираном.

Ранее власти Кубы рассказали о состоянии дел с топливом в стране.

 
Россияне могут лишиться привычных нейронок из-за нового закона. Как власти планируют регулировать ИИ
