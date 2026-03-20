Площадь пожара на рынке в Московской области возросла до пяти тысяч «квадратов»

Прокуратура: площадь пожара на рынке в Солнечногорске возросла до 5 тыс. кв.м

Площадь пожара на строительном рынке в Солнечногорске возросла почти до пяти тысяч квадратных метров. Об этом сообщила подмосковная прокуратура на платформе Мax.

«Солнечногорская городская прокуратура взяла под контроль выяснение причин пожара на территории строительного рынка в поселке городского типа Андреевка», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сведения о пострадавших не поступали.

Как сообщали в МЧС, тушение осложняет плотная застройка и высокая пожарная нагрузка. К ликвидации привлечены 42 человека и 15 единиц техники. Проводится наращивание группировки, добавили в ведомстве. К ликвидации пожара задействованы силы Москвы и области. Изначально площадь возгорания составляла 1,8 тыс. квадратных метров.

Позже журналисты агентства «Москва» сообщили, что огонь перекинулся на крышу недействующего ТЦ по соседству. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

