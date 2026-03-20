«Нет ничего похожего на футбол»: ветеран «Кубани» об уровне «Зенита»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов раскритиковал уровень игры петербургского «Зенита». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«То, что «Зенит» играет стабильно плохо — вот это удивительно. Столько матчей — и ни разу ничего близко похожего на футбол», — сказал Чугунов.

В пяти последних матчах после возобновления сезона «Зенит» в Кубке России обыграл «Балтику» (1:0) и махачкалинское «Динамо» и вышел в полуфинал Пути регионов. В чемпионате страны петербуржцы победили «Балтику» (1:0) и «Спартак» (2:0), а также потерпели поражение от «Оренбурга» (1:2).

В турнирной таблице чемпионата России после 21 тура петербургский клуб идет на второй позиции, набрав 45 очков и уступая один балл лидирующему «Краснодару». Красно-белые расположились на шестой строчке, имея в активе 35 очков.

В следующем туре чемпионата России «Зенит» в гостях сыграет с московским «Динамо». Встреча пройдет в Москве 22 марта.

Ранее ЭСК признала ошибку с неудалением Соболева в матче «Зенит» — «Спарак».