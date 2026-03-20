В Центробанке указали на склонность россиян копить

Россияне по-прежнему активно стремятся к накоплению сбережений, несмотря на постепенное снижение этой тенденции. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Склонность к сбережению остается высокой по историческим меркам, хотя и немного снижается. Ее снижение естественно при смягчении денежно-кредитных условий, и оно происходит очень плавно», — подчеркнула Набиуллина.

Также на пресс-конференции глава Центробанка заявила, что говорить о тенденции ослабления рубля сейчас преждевременно. При этом она признала, что в последние недели курс национальной валюты снизился. Однако, по словам Набиуллиной, в целом котировка колеблется «примерно в том же диапазоне», что и в течение 2025 года.

17 марта был опубликован опрос, который показал, что россияне почти перестали хранить сбережения дома. В настоящее время лишь 12% опрошенных россиян хранят сбережения в своих квартирах. Абсолютное большинство опрошенных, 75%, предпочитают хранить деньги в банке.

