Должны ли мужчины компенсировать женщинам затраты на свидания?

Траты на свидания — избитая тема. Для мужчин. Уж скулы сводит от их подсчетов чашек кофе. А тут социологи решили поинтересоваться расходами женщин. И грянул, как говорится, гром.

На самом деле история тоже, конечно, не новая. Дамы наши давно намекают и прямо говорят кавалерам, что подготовка к романтическим встречам обходится им недешево. Маникюр, прическа, платьишко — это все, объясняют, не три копейки. Иные феи уже и счета выставляют рыцарям — «цезарем», дескать, тут не отделаться. И выглядит это часто, откровенно говоря, так же мелочно и жлобски, как попытки мужчин отбить счет за ужин стремительным перемещением в их спальню. Но, кажется, такой подробной статистики, какую выгрузили нам сейчас, еще не было.

И никогда еще, наверное, названные суммы, не вызывали такого замешательства.

Итак, исследование провели сервисы CDEK.Shopping и Twinby. И выяснилось, что почти половина россиянок тратит на подготовку к одному свиданию больше 10 тысяч рублей. А конкретно: 29% — от 10 до 30 тысяч, 11% — от 30 до 50, 5% — больше 50 тысяч рублей, только 34% дам укладываются в сумму от 5 до 10 тысяч и лишь 21% тратят еще меньше.

Очень странная статистика. Очень. Невероятная какая-то. Мужчины вот не поверили. Их же тоже спросили. 70% выразили уверенность, что подготовка к встрече не может стоить для женщины больше 5 тысяч.

И знаете что? Я, кажется, тоже мужчина. Вышеназванные суммы тоже представляются мне, мягко говоря, натянутыми. В стране медианная зарплата после вычета НДФЛ не дотягивает до 70 тысяч рублей. И половина гражданок столько же тратит на свидания? Или этих свиданий у них пара за год? Хотя…

Социологи же поинтересовались и годовым бюджетом дам, отведенным на красоту и романтику. И получилось вот что. Только у 12% расходы превысили 100 тысяч рублей, 21% тратят от 50 до 100 тысяч, 33% — до 50 тысяч. Вот уж действительно: либо дамы ходят на свидания совсем редко, либо многие художественно преувеличивают свои в них вложения, либо наших женщин как-то не так поняли. Либо иные сами себя понимать перестали.

В общем, кривое какое-то получилось исследование. И это печально. Потому что и тема интересная, и проблема актуальная. Тут точно есть о чем поговорить. И поговорить хотелось бы спокойно, не разжигая межполовых войн, не впадая в ересь в духе, кто там кому и чего и должен. А то, смотрю, мужчины, уже разволновались, встали в стойку. Уже кричат: да вы все врете! Да вас никто не просил! Да мы не обязаны...

А дело вот в чем.

Женщины и в самом деле серьезно тратятся на красоту. Даже не на красоту, просто на поддержание внешности в порядке.

Даже самые непритязательные, даже идейные бодипозитивщицы. И не потому, что они не в силах противостоять какому-то там общественному давлению, не потому что они жертвы женской гендерной социализации и мужских запросов. А потому что таковы, во-первых, природа, во-вторых, экономика.

Дамам в целом нравится прихорашиваться, заниматься собой даже из одной только любви к искусству. Но не искусством единым. Зритель тоже важен: многим просто нравится нравиться, что уж. Пусть радикальные феминистки плетут что угодно про самообъективацию, но быть симпатичной, привлекательной, интересной женщиной здорово.

Не всегда, правда, это дается легко. Случается, нет ресурса. Ресурса нет, но и выбора особо тоже. Вот тут как раз подключается экономика. Любая женщина, даже скромная в запросах, никогда не делающая маникюр в салоне, даже поставившая личную жизнь на паузу, все равно тратит на внешность больше среднестатистического мужчины. Просто потому, что женская одежда дороже такой же по качеству мужской. Женская стрижка дороже. Женский шампунь дороже. Женские колготки… а, стоп, мужских нет. И много чего еще для мужчин не выдумали.

Кто-то кричит о «розовом налоге», выводит из него вопиющую несправедливость жизни и требует компенсаций. Я не хочу кричать и возмущаться. Я принимаю: у всех свои сложности. Но и привилегии тоже. Мужчины и женщины вообще разные — и это прекрасно. И структура бюджета у них разная. И это нормально. И мужчины не должны компенсировать. И они правы, когда говорят, что женщины стараются для себя: маникюр делают, потому что самим хочется, духи дорогущие покупают для собственной радости. И правы, когда говорят, что женщины ухаживают за собой вообще вне зависимости от того, есть у них личная жизнь или нет. Все так. Но…

Хотелось бы просто понимания ситуации. Вот у женщин такие траты, а у мужчин же свои, да? За тот же кофе на двоих на свидании, будь он неладен, за билеты в театр, за такси, цветы, шоколад, мороженое. Но ведь и мужчина платит не потому, что должен и не потому, что женщина красивая. Тут не баш на баш вроде. А платит мужчина, потому что он сам так решил, потому что ему искренне хочется хорошо провести время самому и порадовать женщину, которая ему нравится. Ну и перед самим покрасоваться: вот какой я молодец, могу себе позволить, могу покружить даму. Так ведь?

Так, да не для всех так. Откуда-то повылезали вдруг несчастненькие и ущемленные, которые вечно жалуются, что им что-то там навязали и что-то недодали. И вот они объявили борьбу этим навязанным установкам, а заодно какой-то там бытовой проституции, каким-то тарелочницам. При этом они почему-то все еще хотят встречаться с женщинами. Причем почему-то с симпатичными. Но так, чтобы эти женщины ничего, вообще ничего, от них не ждали. И потом очень оскорбляются эти граждане, что женщины ничего и не ждут. Настолько не ждут, что даже не связываются с такими сказочными персонажами. Вот это что?

Честно, я иногда думаю, была бы я мужчиной, у меня была в бюджете отдельная статья расходов: на радость, на романтику.

Не на платную любовь, прости господи. А именно на радость. На вот это вот ощущение: хочу и могу — жизнь удалась. Ну а если не удалась — что ж поделать, надо работать, менять что-то, не до любви пока. Хорошо уже, что колготки покупать не надо и за стрижку платить по десять тысяч. Уж точно не хотелось бы мне взывать к какой-то там справедливости и требовать компенсаций за тяжелую мужскую долю.

А сейчас, я смотрю, в этих требованиях погрязли представители обоих полов. В требованиях и счетах. Будто соревнуются, кому тяжелее. А зачем спорить, друг другу что-то доказывать? Почему нельзя принять разность женского и мужского миров, а приняв ее, относится друг к другу бережнее, с большим пониманием? Начинать общую историю не с позиции, кто и что друг другу должен, а из желания добровольного обмена и взаимной благодарности?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.