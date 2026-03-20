Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В ЦБ считают необходимым внести все банки в «белые списки»

Набиуллина: нахождение части банков в «белом списке» нарушает конкуренцию
Наталия Шатохина/news.ru/Global Look Press

Нахождение отдельных банков в «белых списках» сайтов интернета является нарушением конкуренции финансовых учреждений. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Все банки в России должны быть в «белых списках» Минцифры для доступности при ограничении интернета, иначе это нарушение конкуренции», — подчеркнула глава ЦБ.

До этого на пресс-конференции Набиуллина прокомментировала ослабление курса рубля. Глава ЦБ отметила, что котировки российской валюты снизились в последние недели. Однако, по сравнению с показателями прошлого года, рубль не существенно потерял в своей стоимости.

Также руководитель регулятора рассказала про тенденцию россиян к накоплению сбережений. По ее информации, несмотря на постепенное ее снижение, граждане России по-прежнему склонны откладывать денежные средства «на черный день».

19 марта стало известно, какие сервисы останутся доступными при ограничениях интернета. Согласно данным Минцифры, в «белый список» попали более 120 сервисов.

Ранее Набиуллина анонсировала создание единого реестра банковских карт.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!