В ЦБ считают необходимым внести все банки в «белые списки»

Нахождение отдельных банков в «белых списках» сайтов интернета является нарушением конкуренции финансовых учреждений. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Все банки в России должны быть в «белых списках» Минцифры для доступности при ограничении интернета, иначе это нарушение конкуренции», — подчеркнула глава ЦБ.

До этого на пресс-конференции Набиуллина прокомментировала ослабление курса рубля. Глава ЦБ отметила, что котировки российской валюты снизились в последние недели. Однако, по сравнению с показателями прошлого года, рубль не существенно потерял в своей стоимости.

Также руководитель регулятора рассказала про тенденцию россиян к накоплению сбережений. По ее информации, несмотря на постепенное ее снижение, граждане России по-прежнему склонны откладывать денежные средства «на черный день».

19 марта стало известно, какие сервисы останутся доступными при ограничениях интернета. Согласно данным Минцифры, в «белый список» попали более 120 сервисов.

Ранее Набиуллина анонсировала создание единого реестра банковских карт.