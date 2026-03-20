В Колумбии появился «новый Панч», которому игрушечный слон заменил мать

Le Figaro: в Колумбии спасли обезьянку, которой игрушечный слон заменил мать
Fauna Silvestre Wildlife Care and Assessment Centre

В Колумбии спасли детеныша редкого вида обезьян — белоногого тамарина, найденного в одиночестве на дороге. Сейчас животное проходит реабилитацию и не расстается с игрушечным слоном, заменяющим ему мать, как это делала ставшая популярной обезьянка по кличке Панч, пишет Le Figaro.

Как сообщил биолог Хуан Пабло Хиральдо Гонсалес из Центра ухода и оценки дикой природы Fauna Silvestre, обезьяну обнаружил местный фермер. Он передал ее в экологические службы, после чего специалисты забрали детеныша на лечение и наблюдение.

По словам экспертов, поведение животного объясняется естественными инстинктами. В раннем возрасте приматы нуждаются в постоянном физическом контакте с родителями. В отсутствие матери детеныш ищет замену — в данном случае мягкую игрушку, за которую он постоянно цепляется.

«Если детеныш не получает необходимого контакта, это может привести к стрессу, тревоге и проблемам в развитии», — отметил специалист.

Сейчас команда центра делает все, чтобы подготовить животное к возвращению в дикую природу. Для этого сотрудники минимизируют контакт с людьми — например, ухаживают за ним в масках, имитирующих морду обезьяны. Это необходимо, чтобы избежать «запечатления», при котором животное начинает воспринимать человека как представителя своего вида.

Ожидается, что примерно через полтора года тамарин сможет присоединиться к группе сородичей и пройти финальный этап реабилитации перед выпуском в естественную среду обитания.

