Стало известно, какую одежду россияне чаще всего сдают на переработку

Россияне, проживающие в городах-миллионниках, чаще всего сдают на переработку футболки, джинсы, брюки и детскую одежду. Сейчас в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Перми, а также в Московской и Ленинградской областях разместили более 5 тысяч баков для сбора ненужных вещей из текстиля. Данный проект организовала компания «Лидертекс» при поддержке Министерства природных ресурсов и Российского экологического оператора (РЭО). Об этом пресс-служба оператора сообщила РИАМО.

Особенно часто россияне сдавали в контейнеры для текстиля джинсы и брюки. Эти вещи составили 30-35% общего объема принимаемых вещей. Уточняется, что эта одежда быстро теряет свой привлекательный внешний вид, однако она сделана из качественного и ценного сырья — хлопка с добавлением синтетики. Благодаря этому вещи являются пригодными для переработки.

Второй в рейтинге оказалась детская одежда, составляющая до четверти общего объема отходов из текстиля. При этом такие вещи зачастую сдаются в хорошем состоянии, а иногда на ней даже есть заводские бирки.

Футболки, блузы и топы составляют примерно 20%. В большинстве случаев от этих вещей избавляются из-за их выцветания, появления катышков или трудновыводимых пятен. На верхнюю одежду приходится от 10 до 15% общего объема отходов. При этом россияне избавляются от нее сезонно — весной и осенью. У большинства таких вещей зачастую оказывается изношена фурнитура, но ткань остается в хорошем состоянии. Оставшимися отходами оказываются аксессуары, в числе сумки и ремни, а также шторы и постельное белье.

В пресс-службе сообщили, что часть собранных вещей отправляется в благотворительные организации и центры. Особенно популярна мужская одежда для бездомных, подростковая одежда для воспитанников детских домов и домашний текстиль для приютов и кризисных центров.

