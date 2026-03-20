Госдума предложила расширить доступ Минобороны к личным данным россиян

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о наделении Министерства обороны РФ полномочиями получать сведения ЗАГС. Соответствующий документ доступен в электронной базе нижней палаты парламента.
Согласно пояснительной записке, оборонное ведомство сможет получать сведения о госрегистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей данных актов, в электронном виде.
Депутаты полагают, что эта инициатива поможет оптимизировать процесс предоставления соцгарантий и компенсаций военнослужащим, лицам гражданского персонала Вооруженных сил России (ВС РФ), уволенным с военной службы, и членам их семей, а также ведения воинского учета граждан.
В конце февраля Госдума приняла закон об обязательной геномной регистрации для участников боевых действий, включая контрактников, мобилизованных и добровольцев. ДНК-данные также будут собирать у сотрудников Росгвардии и МВД, направляемых в зоны операций. Информация будет храниться до 100 лет.
Уточняется, что после увольнения со службы или выхода из добровольческого формирования человек сможет подать письменное заявление об уничтожении своих геномных данных.
Ранее в Госдуме предложили ввести отдельную ипотеку для участников СВО.