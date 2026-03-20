Госдума предложила расширить доступ Минобороны к личным данным россиян

В Думу внесли законопроект о доступе Минобороны РФ к данным ЗАГС
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о наделении Министерства обороны РФ полномочиями получать сведения ЗАГС. Соответствующий документ доступен в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке, оборонное ведомство сможет получать сведения о госрегистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей данных актов, в электронном виде.

Депутаты полагают, что эта инициатива поможет оптимизировать процесс предоставления соцгарантий и компенсаций военнослужащим, лицам гражданского персонала Вооруженных сил России (ВС РФ), уволенным с военной службы, и членам их семей, а также ведения воинского учета граждан.

В конце февраля Госдума приняла закон об обязательной геномной регистрации для участников боевых действий, включая контрактников, мобилизованных и добровольцев. ДНК-данные также будут собирать у сотрудников Росгвардии и МВД, направляемых в зоны операций. Информация будет храниться до 100 лет.

Уточняется, что после увольнения со службы или выхода из добровольческого формирования человек сможет подать письменное заявление об уничтожении своих геномных данных.

Ранее в Госдуме предложили ввести отдельную ипотеку для участников СВО.

 
