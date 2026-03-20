Давление и отказ в медпомощи: больная раком Лерчек пожаловалась в СК на следователей по ее делу

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подала в СК заявление на следователей, которые, по ее словам, не разрешали ей посещать врачей во время домашнего ареста, несмотря на жалобы на боли. Из-за этого, как утверждает блогер, она потеряла возможность выявить рак желудка на ранней стадии. По данным Baza, следователь требовал признания вины для допуска к врачу. 16 марта суд приостановил уголовное дело Чекалиной по болезни и смягчил меру пресечения.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, направила в Следственный комитет заявление о привлечении к ответственности следователей, которые не разрешали ей посещать врача, из-за чего у нее был упущен рак 4-й стадии.

В заявлении Чекалиной говорится, что в период нахождения под домашним арестом ей были запрещены не только прогулки, но и визиты к врачам, хотя она неоднократно жаловалась на состояние здоровья и сильные боли в области живота.

Несмотря на ходатайства адвокатов и наличие результатов анализов, подтверждающих развитие серьезного заболевания, следователь каждый раз отказывал в обследовании в больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст заявления.

Валерия Чекалина в СК im__lu_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В свою очередь Telegram-канал Baza пишет, что, по утверждениям Чекалиной, «следователь говорил ей, что ее пустят к врачу только в случае признания вины».

Лерчек обвинила следователей МВД в пытках и склонении к самооговору.

«Сейчас у девушки рак желудка 4 стадии с метастазами в голове, легких и ногах», — уточняет Baza.

Чекалина просит привлечь правоохранителей по статье 286 УК РФ: «Превышение должностных полномочий».

Приостановка дела

16 марта Гагаринский суд Москвы приостановил производство по уголовному делу в отношении Чекалиной из-за болезни. Ей смягчили меру пресечения: вместо домашнего ареста назначили запрет определенных действий, разрешив ограниченный доступ в интернет — на сайты клиник, детских садов и судов.

«Мы очень этому рады. Но сейчас самое важное — здоровье», — сказала она.

Чекалина и ее бывший муж Артем обвиняются в незаконном выводе 250 млн рублей в ОАЭ с использованием подложных документов. Свою вину блогер не признает.

Ранее Лерчек начала экстренный курс химиотерапии в онкоцентре им. Блохина, а также проходит лучевую терапию. По данным SHOT, у женщины диагностирован лимфогенный канцероматоз — осложнение, характерное для четвертой стадии рака. Опухоль поражает лимфатические сосуды, вызывая боль в груди, сильную одышку и сухой кашель.

В опубликованном видео Чекалина заявила, что будет бороться с болезнью.

«У меня действительно рак желудка четвертой степени. Но я очень сильно хочу жить, и я буду жить», — заявила она, с трудом сдерживая слезы.

Позднее партнер Чекалиной Луис Сквиччиарини поделился новым роликом с блогершей, которая прошла курс иммунотерапии.

«Кстати, меня не тошнит. Пока ничего не чувствуется», — сказала Чекалина, сидя в инвалидном кресле.

ТАСС со ссылкой на заявление адвокатов Чекалиной сообщил, что она может избежать наказания даже в случае возобновления слушаний и вынесения обвинительного приговора.

«Заболевание, диагностированное у Чекалиной, входит в перечень правительства №54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью», — цитирует ТАСС заявление защиты.

В соответствии с российским законодательством, осужденные, которые имеют заболевания, указанные в этом списке, имеют право на освобождение от наказания в виде лишения свободы.

Газета «Коммерсантъ» 17 марта сообщила, что Чекалина полностью погасила долг перед ФНС — на ее налоговый счет было перечислено 176 млн рублей. Об этом сообщил ее представитель Максим Курносов на заседании Арбитражного суда Москвы.

«Это превышает сумму требований», — указал адвокат, уточнив, что средства поступили 16 марта. Судья Дина Кузнецова сообщила, что деньги внесло физическое лицо. После заседания господин Курносов не стал раскрывать, кто именно перечислил средства.

Депутат Госдумы Нина Останина заявила о необходимости введения в России амнистии для тяжелобольных женщин, осужденных за нетяжкие преступления.

«Мы просим провести амнистию, вот как сделали с Валерией. Она многодетная мать, болеет. А сколько еще таких историй? Если это нетяжкие преступления, то, что касается нынешнего решения с Лерчек, конечно, я не могу не поддержать. Оно гуманное, абсолютно правильное», — приводит ее слова Life.ru.

Останина добавила, что гуманного отношения заслуживает не только Чекалина, но и остальные тяжелобольные осужденные, совершившие нетяжкие преступления.