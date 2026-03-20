Россиян предупредили о снижении ставок по вкладам

Глава ТПП РФ Катырин: к лету минимальные ставки по вкладам составят 9,5-11,5%

Максимальные ставки по самым востребованным вкладам в российских банках в ближайшие две-три недели могут снизиться в среднем на 0,3–0,7 процентного пункта из-за решения ЦБ. Такой прогноз «Газете.Ru» дал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

«К лету 2026 года верхняя граница доходности по наиболее привлекательным розничным депозитам может опуститься до 13,5–14,5% годовых. В то же время по длинным массовым продуктам минимальные ставки, как ожидается, будут находиться примерно в диапазоне 9,5–11,5%. Банки обычно достаточно быстро пересматривают условия по вкладам вслед за изменением ключевой ставки. В первую очередь это касается самых популярных депозитных продуктов для населения. При этом доходность по длинным вкладам, как правило, снижается сильнее, поскольку кредитные организации заранее закладывают ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики», — отметил Катырин.

По данным Банка России, к концу февраля максимальная доходность по вкладам в крупнейших российских банках опустилась примерно до 14% годовых.

ЦБ на заседании 20 марта снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 15%. К чему приведет решение регулятора – в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученая оценила перспективы снижения ключевой ставки в России.

 
