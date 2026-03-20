Путин поздравил Токаева с успешным проведением референдума по новой конституции

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым поздравил его с проведением референдума по новой конституции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Путин в телефонном разговоре с Токаевым тепло поздравил его с успешным проведением референдума по новой Конституции», — сказано в сообщении.

Отмечается, что результаты голосования продемонстрировали доверие граждан к проводимому Токаевым курсу на динамичное социально-экономическое развитие республики.

15 марта в Казахстане прошел республиканский референдум, инициированный президентом. Новая редакция конституции предполагает масштабные политические реформы, включая переход к однопалатному парламенту и усиление защиты «традиционных ценностей».

По данным центральной комиссии, в поддержку новой конституции проголосовали 87,15% (7 954 667 человек). Всего в голосовании участвовали 9 127 192 человека, или 73,12% от числа граждан, имеющих на это право.

Ранее миссия ШОС дала оценку прошедшему в Казахстане референдуму.