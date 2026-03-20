Эксперт объяснил, как ВС РФ будут привлекать для защиты россиян за рубежом

Политолог Ухов объяснил смысл привлечения ВС РФ к защите россиян за рубежом
Станислав Красильников/РИА Новости

Внесенный в Госдуму законопроект о привлечении армии к защите арестованных за рубежом россиян отражает современные реалии мира, в котором постоянно происходят конфликты, а Запад игнорирует базовые «правила общежития на планете» и действует с позиции силы. Этот документ, по сути, ликвидирует пробел в законодательстве, потребность в нем возникла уже давно, заявил в беседе с Tsargrad.tv политолог Илья Ухов.

«Мне кажется, что это в некотором смысле такая ликвидация определенной лакуны законодательной, касающейся многих проблем, возникающих с нашими гражданами за рубежом», — отметил эксперт.

Он пояснил, что речь не идет о возможности применения танковых колонн или налетов авиации, скорее подразумеваются силы специальных операций – например, точечные задачи спецназа по ликвидации главарей банд террористов и так далее.

Более того, к арестованным за рубежом гражданам РФ относятся и моряки на российских судах, которые в последнее время постоянно сталкиваются с блокированием, арестами, преследованиями, подчеркнул Ухов. По его мнению, предлагаемые изменения в первую очередь затрагивают подобные «точечные» ситуации, позволяя освобождать россиян, попадающих под угрозу недружественных стран в международных водах или на заграничных территориях.

Эксперт отметил, что предлагаемые законопроектом сегодня очень актуальны, так как конфликты в мире «гибридизируются», а западные страны допускают нарушения и действуют со стороны силы, в том числе – в отношении граждан РФ.

«И понятно, что Россия должна защищать свои интересы, в том числе - использовать Вооруженные силы для вызволения наших граждан и спасения их жизни и свободы», — заключил политолог.

Напомним, разработанный Минобороны законопроект о привлечении ВС РФ для защиты сограждан, арестованных иностранными судами, правительство внесло в Госдуму накануне. Отмечается, что документ нацелен на защиту россиян в случае их ареста и уголовного преследования, действующими по поручению иностранных государств без участия России, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре РФ.

В МИД РФ ранее рассказали, как россиянам избежать проблем в путешествии за границу.

 
