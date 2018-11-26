«Керченский кризис»: Россия осталась в меньшинстве

Совет Безопасности ООН отказался утвердить предложенную Россией повестку экстренного заседания по поводу нарушения российских границ украинскими судами в Керченском проливе.

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За предложения Москвы высказались Китай, Казахстан и Боливия, семь стран-членов Совбеза проголосовали против. Еще четыре страны воздержались.

Заседание в итоге прошло в соответствии с украинской повесткой дня. В знак протеста представитель России отказался принимать в нем участие.

Британский посол в ООН осудил Россию за отказ принимать участие в заседании Совбеза, обвинив зампреда РФ при ООН Дмитрия Полянского в провокационных действиях.

Посол США в ООН Никки Хейли описала инцидент следующим образом: украинские корабли шли из одного украинского порта в другой, однако российские пограничники помешали им, устроили обстрел и пошли на таран. Подробность о том, что ВМС Украины в течении 12 часов нарушали российскую границу и игнорировали предупреждения российских пограничников, она не упомянула.

Заседание должно было завершиться на выступлении украинского постпреда Владимира Ельченко, однако Полянский все же решил ответить на выпады своих оппонентов.

По его словам, именно противоправные действия со стороны украинских ВМС вынудили российских пограничников применить силу.

Только «благодаря высокому профессионализму» российских военных удалось избежать жертв.

«Расцениваем такие шаги (украинской стороны – «Газета.Ru».) как нарушение суверенитета России», — отметил он.

Однако на Западе позиция России предсказуемо не пользуется популярностью.

Глава Европейского Дональд Туск осудил применение силы со стороны России в Черном море и заявил о необходимости освобождения украинских моряков и судов. Он также попросил Москву воздержаться от дальнейших провокаций.

«Я обсудил ситуацию [инцидента между Москвой и Киевом в Керченском проливе] с президентом [Украины Петром] Порошенко и позже встречусь с его представителем», — написал Туск в своем твиттере.

Как заявили в ФСБ России, 25 ноября три украинских военных корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили государственную границу России и направлялись к Керченскому проливу. Российские силы задержали корабли, а после закрыли Керченский пролив для всех судов. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. Президент Украины Петр Порошенко выдвинул России требования в связи с инцидентом в Черном море, потребовав освободить украинских моряков и корабли.

Требования Порошенко к России поддерживает ряд европейских политиков, однако их реакция достаточно сдержанная.

В таком же ключе, как и Туск, сделала свое заявление и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. «Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода по Керченскому проливу, и призываем всех действовать максимально сдержанно, чтобы немедленно деэскалировать ситуацию», — цитирует ТАСС сообщение главы МИД ЕС.

Что скажет мир

Иностранные СМИ, в особенности турецкая пресса, пристально следят за ситуацией. «Воды Черного моря нагрелись», — пишет издание Haber Türk. «Этот пролив (Керченский — «Газета.Ru») — единственный водный путь между Черным и Азовским морем, и имеет стратегическое значение как для России, так и для Украины», — пишет болгарское издание «Днес». Болгария, как Румыния и Турция, являются причерноморскими государствами, которые входят в НАТО.

«В последние месяцы напряженность между Россией и Украиной неуклонно возрастает и даже выходит на новые поля битвы», — отмечает The Washington Post, которое рассматривает ситуацию в Азовском море как часть масштабного противостояния Москвы и Киева.

В свою очередь британские СМИ констатируют, что происшествие в Азовском море вновь привлекает внимание к ситуации вокруг Крыма.

В частности, как отмечает Guardian, «конфронтация в Керченском проливе является наглядным напоминанием о незавершенной проблеме между Россией и Украиной». «В последние месяцы нарастает напряженность, вызванная взаимными санкциями, предстоящими выборами, религиозным соперничеством, беспрепятственными нарушениями прав человека и необъяснимыми «террористическими» взрывами», — пишет The Telegraph.

Украинские СМИ уже окрестили происходящее «Керченским кризисом» по аналогии с Карибским кризисом — напряжением между США и СССР, которое чуть не привело к конфликту двух ядерных держав. Однако эксперты не согласны с подобными аналогиями. «Официальный» конфликт, связанный с регулярными вооруженными силами России, означал бы резкий рост числа погибших, и это мощное противоядие от вызывающей риторики, пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. «Оба лидера будут держать противостояние в бурлящем состоянии, и пропагандистские пушки стреляют, но они будут осторожны, чтобы не пропустить что-то вроде русско-грузинской войны 2008 года», — добавляет он.

Министерство иностранных дел России «особо подчеркнуло», что

«вся ответственность за возможное негативное развитие складывающейся по вине Киева конфликтной ситуации в Азово-Черноморской акватории полностью лежит на украинской стороне».

Данное заявление было адресовано временному поверенному в делах Украины в России Руслану Нимчинскому, который был вызван в российский МИД в связи с происшествием в Керченском проливе.

В понедельник, 26 ноября, лидер Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение в стране продлится 30 дней, и оно не повлияет на ход предстоящей избирательной кампании, передает агентство УНН.

Порошенко отметил в твиттере, что после прекращения военного положения в декабре он внесет в парламент проект решения по дате выборов на Украине. Президент добавил, что, согласно конституции страны, они должны состояться 31 марта 2019 года.

Стоит отметить, что первоначальные планы Порошенко по введению военного положения вызвали резкую реакцию среди депутатов. Народный депутат Украины Мустафа Найем заявил, что военное положение по сценарию, предложенному Порошенко, не будет введено.

Найем, один из лидеров Майдана 2013 года, отметил, что в настоящее время ведется обсуждение нескольких пунктов, по которым возможен компромисс.

«Сейчас идет обсуждение трех пунктов, по которым возможен компромисс: введение военного положения не два месяца, а на один месяц; изъятие пункта указа об ограничении прав и свобод граждан; прямое назначение в этом же указе выборов президента на 31 марта 2019», — пояснил политик.