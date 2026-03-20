На Украине признали массовое дезертирство. Военная операция, день 1486-й

На всей подконтрольной Киеву части ДНР, в том числе в Славянске и Краматорске, пропало электричество, сообщает «Страна.ua».
В аэропортах Волгограда и Саратова введены временные ограничения на полеты, сообщает Росавиация.
❗️ Шестьдесят шесть украинских дронов перехвачены дежурными силами ПВО в период с 20 до 23 часов мск, сообщает Минобороны РФ.
Дроны были сбиты над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Московской областями и Крымом.
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Россией по Украине продолжаются почти каждый день, сообщает ТАСС. Американский лидер отметил, что операция против Ирана не влияет на этот процесс.
Боевая работа расчетов БПЛА в ДНР, Харьковской и Запорожской областях. Видео: Минобороны РФ.
❗️ Двое мирных жителей ДНР получили ранения в результате атак со стороны ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин.
В городе Зугрэс в результате взрыва на кладбище пострадала женщина 1962 года рождения. На автодороге между Донецком и Горловкой при атаке ударного дрона пострадал мужчина 1993 года рождения.
❗️ В Липецкой области вводится режим воздушной опасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
❗️ При отражении атаки беспилотника в Белгородской области ранены два бойца подразделения самообороны «Орлан», сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Инцидент произошел в селе Борки Валуйского округа. Сослуживцы доставили пострадавших в больницу, где им оказали необходимую помощь.
На завтрашней встрече делегаций Украины и США представители Киева намерены поднять вопрос противодействия снятию санкций с России, заявил Владимир Зеленский.
«Снятие Америкой санкций с российской энергетики несет риски. Это увеличивает доходы России и, соответственно, увеличивает российские возможности на фронте. Это опасно», — написал Зеленский.
С начала 1990-х годов и до сегодняшнего дня население Украины сократилось с 52 млн до 20 млн человек, заявил заместитель редактора британского журнала New Statesman Уилл Ллойд со ссылкой на информацию, полученную от высокопоставленного британского чиновника.
«Это чрезвычайные изменения. (…) Честно говоря, я не могу представить, какой будет Украина в 2040 году», — сказал он.
Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
❗️ В Херсонской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
После перехвата 51 украинского дрона над Брянской областью пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
❗️ Девяносто один украинский беспилотник перехвачен дежурными силами ПВО в период с 14 до 20 часов мск, сообщили в Минобороны РФ.
Дроны были сбиты над Брянской, Калужской, Смоленской, Белгородской и Московской областями.
❗️ Двое жителей Белгородской области получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения при детонации дрона в селе Вознесеновка Шебекинского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Девушка-волонтер доставила пострадавших в Шебекинскую ЦРБ, где им оказывают необходимую помощь. На месте атаки повреждены окна, забор частного дома, автомобиль и линия электропередачи», — написал он.
Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев опроверг публикацию европейской редакции Politico с утверждениями о том, что Россия предлагала Соединенным Штатам прекратить передачу разведданных Ирану в обмен на отказ от аналогичной поддержки Украины с их стороны.
Дискуссии о путях достижения мира между Россией и Украиной сузились до «нескольких последних нерешенных вопросов», заявил на слушаниях в Конгрессе постпред США при ООН Майк Уолтц.
На фоне развивающегося в мире энергетического кризиса европейские компании «без лишнего шума» заключают соглашения о поставках российских энергоносителей, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, в противовес им «Венгрия делает это открыто и считает это правильной политикой».
Из-за проблем с массовым дезертирством бойцов Украина сокращает программы обучения военнослужащих за границей, заявил заместитель руководителя главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ Евгений Межевикин.
Украина не сделала ничего, чтобы помочь Соединенным Штатам в операции против Ирана, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу MS NOW. По его словам, все высказывания президента Украины Владимира Зеленского о помощи с дронами были не более чем политическим пиаром.
Президент США Дональд Трамп снова заявил, что с Владимиром Зеленским сложнее иметь дело, чем с Владимиром Путиным, сообщила журналист телеканала MS Now Стефани Рул после интервью с американским лидером.
Из беседы с Трампом она также сделала выводы, что он доверяет Путину больше, чем любому из европейских союзников Вашингтона.
Отказавшись от проведения выборов в 2026 году, Украина может вступить в конфликт с президентом США Дональдом Трампом, пишет The Times. По информации издания, рабочая группа при участии украинского ЦИК пришла к выводу, что голосование возможно минимум через полгода после прекращения огня. При этом Трамп настаивал на проведении выборов как части любого мирного соглашения с Россией.
❗️ Мирная жительница поселка Суземка в Брянской области ранена в результате удара ВСУ по социальному учреждению, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавшая доставлена в больницу, ей оказана помощь. Здание повреждено осколками.
❗️ Силы ПВО Минобороны уничтожили двадцать один летевший на Москву украинский беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Власти Белгородской области передали медикам приграничного Грайворонского округа две бронированные машины скорой помощи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, это первые такие автомобили в регионе. Они оснащены антидроновыми приспособлениями («мангалами»), а все бригады медиков обеспечены средствами защиты, касками и бронежилетами.
❗️ В Славянске (остающаяся под контролем Киева часть ДНР) украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей, сообщает «Интерфакс-Украина».
Два жилых дома и гараж повреждены в городе Стародуб Брянской области в результате атаки беспилотников противника, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших нет.
Украина получит от Евросоюза кредит на €90 млрд не раньше, чем через месяц после парламентских выборов в Венгрии, которые назначены на 12 апреля, заявил в комментарии газете «Взгляд» экономист Иван Лизан. По его словам, в Киеве рассчитывают на поражение Виктора Орбана.
«Многое в вопросе европейского займа упирается в позицию украинского руководства по транзиту нефти по «Дружбе». Они, что называется, закусили удила и считают, что имеют возможность повлиять на исход выборов в Венгрии», — отметил эксперт.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после блокирования Telegram Киеву будет труднее «передавать сигналы» россиянам, пишет «Страна.ua».
«Тем не менее, у меня был доклад об их новой сети Max. Ну, мы до «Макса» тоже доберемся», — сказал Зеленский.
❗️ Мирный житель села Курковичи Стародубского округа Брянской области ранен при ударе украинского беспилотника, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавший доставлен в больницу.
В Киеве уверены, что Евросоюз «должен найти выход для финансирования Украины», заявил президент Владимир Зеленский на фоне неудач с предоставлением кредита на €90 млрд, который блокируется Венгрией и Словакией.
❗️ Президент Эммануэль Макрон подтвердил захват французскими военными российского танкера в Средиземном море.
«Сегодня утром французские военно-морские силы задержали в Средиземном море новое судно теневого флота — танкер Deyna. Война в Иране не заставит Францию отказаться от поддержки Украины, где продолжается развязанная Россией агрессивная война. Эти суда обходят международные санкции и нарушают международное морское право, наживаются на войне. Они стремятся получать прибыль и финансировать военные действия России. Мы этого не допустим», — написал Макрон в соцсети Х.
Во время недавнего визита в Париж президент Украины Владимир Зеленский получил обещание предоставить ему в кредит новую систему противовоздушной обороны, пишет портал The Intelligence Online.
«Но больше всего Киеву нужны боеприпасы, адаптированные для этой техники, о которых в соглашении не упоминалось», — отмечает издание.
После уничтожения над Брянской областью 27 украинских беспилотников пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
За сутки подразделения самообороны «БАРС-Белгород» и «Орлан» сбили над Белгородской областью 16 беспилотников противника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
На завтрашней встрече делегаций США и Украины стороны намерены обсудить дату дальнейшей трехсторонней встречи с Россией, заявил президент Владимир Зеленский. Помимо этого стороны «продолжат работу над документами по завершению войны, гарантиям безопасности и восстановлению Украины».
Моряки с атакованного в Средиземноморье газовоза «Арктик Метагаз» вернулись в Мурманск, сообщает ТАСС. Судно было атаковано морским беспилотником вблизи Мальты и получило серьезные повреждения. Атака приписывается украинским спецслужбам. Поврежденный танкер продолжает дрейф, на его борту остаются десятки тысяч тонн сжиженного газа и около 900 тонн топлива, что вызывает опасения экологической катастрофы у берегов Италии.
Угрозы Владимира Зеленского отправить на фронт депутатов Верховной рады лишь усугубили и без того шаткое положение фракции «Слуга народа», пишет Le Monde.
Россия не будет принимать участие в переговорах между США и Украиной, которые запланированы на 21 марта, эти контакты будут двусторонними, сообщил Песков.
Associated Press со ссылкой на аналитиков сообщило, что российская армия готовится к новому наступлению.
❗️ Еврокомиссия готовит иски против Венгрии и может попытаться лишить ее права голоса в Совете ЕС в ответ на отказ утвердить военное финансирование Киева на €90 млрд, сообщает Politico.
Орбан назвал взрыв «Северного потока» и атаку БПЛА на «Турецкий поток» украинскими террористическими актами.
Евросоюз будет вынужден прибегнуть к краткосрочным мерам поддержки Украины, если «военный кредит» не согласуют, пишет газета The Wall Street Journal.
Владимир Зеленский в вопросе возобновления поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» играет с Евроомиссией, как кошка с мышью, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
🔴 Средства ПВО за три часа уничтожили 29 беспилотников над Брянской и Белгородской областями — Минобороны РФ
Венгрия одобрит проект бюджета ЕС на следующие семь лет, где запланированы выплаты Киеву, только получив причитающиеся ей замороженные средства из фондов Евросоюза, заявил Орбан.
Пока нет ясности насчет возможного места следующего раунда трехсторонних переговоров по Украине, заявил Песков.
Следствием атак Киева на российские газопроводы может стать ущерб региональной энергобезопасности, что чревато еще большей дестабилизацией мирового энергорынка, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя удары ВСУ по инфраструктуре газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».
Европа до сих пор провоцирует продолжение конфликта на Украине, вместо политики, направленной на поиск мира, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
🔴 ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Гудовка Погарского района Брянской области, поврежден гражданский автомобиль, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Венгрия «держит в заложниках» Украину, блокируя выдачу для нее кредита на €90 млрд., заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью итальянской газете La Repubblica.
ВС РФ за неделю нанесли семь ударов высокоточным оружием и БПЛА по военным объектам на Украине, заявили в Минобороны.
🔴 Мирная жительница пострадала в результате детонации дрона ВСУ в Грайвороне Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.
Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Европу использовать российские энергоносители.
🔴 ВСУ 14 раз атаковали из артиллерии отселенные районы Курской области, 36 беспилотников сбиты в регионе за прошедшие сутки. В результате атак ранен один человек, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предоставление Украине кредита ЕС в размере €90 млрд «актом грубой нелояльности» и пригрозил последствиями, передает Die Welt.
Обострение геополитических отношений между Киевом и Европой похоже на «ссору влюбленных», пишет журнал The Economist.
🔴 ВСУ атаковали беспилотником село Муром Шебекинского округа Белгородской области, погиб мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
🔴 Возгорание на электроподстанции произошло ночью в Темрюкском районе Краснодарского края в результате падения обломков БПЛА, сообщили в оперштабе региона.
🔴 Беспилотники ВСУ нанесли удар по территории Алчевского металлургического комбината в ЛНР, задеты два цеха, никто не пострадал, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
Венгрии нужно не только восстановление поставок российской нефти по «Дружбе», но и гарантии от Киева, что блокада не повторится, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американская армия должна использовать свои боеприпасы в собственных интересах, а не отдавать их Украине. По его словам, в боевых действиях против Ирана «все идет по плану», однако США уже не уложились в предполагаемый бюджет военной кампании и запросили в конгрессе новые средства. Заявления прозвучали на фоне высказываний Владимира Зеленского о нехватке зенитных ракет Patriot и снарядов из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Офис премьер-министра Италии Джорджи Мелони отрицает информацию о поддержке позиции Венгрии, блокирующей кредит Украине на €90 млрд, пишет Politico.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК не планирует пересматривать сроки отказа от СПГ из России даже в том случае, если в Европе возникнет дефицит энергоресурсов.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выразил уверенность, что кредит ЕС Киеву будет предоставлен в течение месяца.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Евросоюза не существует плана «Б» и альтернативы кредиту Украине на €90 млрд.
Госдепартамент США объявил о поиске специалиста для координации закупок дронов и другой высокотехнологичной техники для украинских силовых структур, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы.
Венгрия продолжает блокировать кредит Киеву на €90 млрд, но ЕС намерен согласовать его «так или иначе», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Украина согласилась принять миссию ЕС для содействия и финансирования ремонта нефтепровода «Дружба», заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Премьер Италии Джорджа Мелони на закрытом заседании саммита Евросоюза заявила, что понимает позицию венгерского коллеги Виктора Орбана, который заблокировал уже согласованный кредит ЕС Украине на €90 млрд, пишет Politico со ссылкой на знакомых с обсуждениями дипломатов.
🔴 Средства ПВО за ночь сбили 26 украинских беспилотников над Краснодарским краем, Крымом, Белгородской, Брянской и Ростовской областью, а также над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
Сегодня 1486-й день военной операции на Украине.