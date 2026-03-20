Россиянам пообещали, что кредиты подешевеют к лету

К лету 2026 года ставки по рыночной ипотеке в России могут опуститься до 15–17% на минимальном уровне, тогда как верхняя граница, вероятно, сохранится вблизи 19–21%. Такой прогноз «Газете.Ru» дала экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

«Потребительские кредиты к этому времени тоже могут стать немного доступнее, однако диапазон ставок останется широким — примерно от 22% до 30% годовых. Конечные условия будут зависеть от профиля заемщика, суммы кредита и наличия страховки. При этом льготная ипотека по-прежнему будет существовать по отдельной логике. Ее параметры, как ожидается, и дальше будут зависеть не столько от решения ЦБ по ключевой ставке, сколько от условий государственных программ», — отметила Кузнецова.

В крупнейших банках ставки по необеспеченным кредитам сейчас в среднем находятся на уровне 30–31% годовых. При этом минимальные значения, которые обычно фигурируют в рекламе, чаще всего составляют 23–25%, однако на практике получить такие условия заемщикам удается не всегда. Из-за комиссий и страховых продуктов полная стоимость кредита по ряду предложений может увеличиваться до 40–50% годовых. Что касается ипотеки, то средневзвешенные ставки по рыночным программам в настоящее время держатся примерно в диапазоне 21–22% годовых.

ЦБ по итогам заседания 20 марта принял решение снизить ключевую ставку с 15,5% до 15%.

Ранее ученая оценила перспективы снижения ключевой ставки в России.