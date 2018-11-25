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Украинцы вторглись в воды РФ и вызвали подкрепление. LIVE

Украина отправила подкрепление своим кораблям в Черном море

Напряжение в Азовском море нарастает. Три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направляются к Керченскому проливу. Россия в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Россию в применении силы против своих кораблей и выслал подкрепление. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.
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16:33

Официальные представители ФСБ России сообщили, что украинские судна военно-морских сил на предельной скорости направляются к Керченскому проливу.

В ведомстве отметили, что подкрепление выдвинулось из пота Бердянск в составе двух бронированных артиллерийских судов класса Гюрза в 11.30. Отмечается, что пограничная служба ФСБ принимает все необходимые меры в связи со сложившейся ситуацией.

16:25

«Их цель понятна — создать конфликтную ситуацию в этом регионе. Погранслужбой ФСБ России предпринимаются все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации украинского руководства и обеспечения безопасности судоходства. Действия ВМС Украины в российских территориальных водах продолжаются уже пятый час», — приводит РИА «Новости» комментарий ФСБ.

16:15

В министерстве иностранных дел Украины обвинили Россию в применении силы против трех кораблей военно-морских сил, совершающих переход из Одессы в Мариуполь, передает ТАСС.

«Корабли Российской Федерации неправомерно применили силу в отношении кораблей ВМС Вооруженных сил Украины», — заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Представители министерства отметили, что украинская сторона рассматривает действия России как нарушение норм устава ООН, конвенции ООН по морскому праву, а также двусторонней договорно-правовой базы.

16:08

«Пограничный корабль «Дон» совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот», — заявили представители ВМС Украины.

По их словам, корабли заранее объявили о намерении осуществить переход в соответствии с международными нормами, в целях обеспечения безопасности.

16:04

Украинские военно-морские силы обвинили пограничные российские корабли в провокации во время планового перехода своих кораблей из Одессы в Мариуполь.

По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катера и рейдового буксира.

15:59

Керченский пролив на данный момент закрыт для гражданских судов из-за незаконного пересечения украинскими военными кораблями границы России, сообщил гендиректор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.

«Проход через Керченский пролив для гражданских судов закрыт», — подтвердил Волков. Отмечается, что такое решение принято в целях безопасности.

15:54

В ФСБ также отметили, что в Керченском проливе, куда направляются украинские корабли, действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, утвержденный капитаном российского морского порта.

15:53

События начали развиваться около 7 утра по московскому времени. «Сегодня утром около 07:00 мск три корабля военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли Государственную границу России, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации», — сообщили в ФСБ.

15:50

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Тревожные новости поступают с юга нашей страны. Корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу нашей страны и направляются к Керченскому проливу. Россия уже приняла ответные меры.

Мы следим за развитием событий в режиме онлайн.