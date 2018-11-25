Украинцы вторглись в воды РФ и вызвали подкрепление. LIVE

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Официальные представители ФСБ России сообщили, что украинские судна военно-морских сил на предельной скорости направляются к Керченскому проливу.
В ведомстве отметили, что подкрепление выдвинулось из пота Бердянск в составе двух бронированных артиллерийских судов класса Гюрза в 11.30. Отмечается, что пограничная служба ФСБ принимает все необходимые меры в связи со сложившейся ситуацией.
«Их цель понятна — создать конфликтную ситуацию в этом регионе. Погранслужбой ФСБ России предпринимаются все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации украинского руководства и обеспечения безопасности судоходства. Действия ВМС Украины в российских территориальных водах продолжаются уже пятый час», — приводит РИА «Новости» комментарий ФСБ.
В министерстве иностранных дел Украины обвинили Россию в применении силы против трех кораблей военно-морских сил, совершающих переход из Одессы в Мариуполь, передает ТАСС.
«Корабли Российской Федерации неправомерно применили силу в отношении кораблей ВМС Вооруженных сил Украины», — заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Представители министерства отметили, что украинская сторона рассматривает действия России как нарушение норм устава ООН, конвенции ООН по морскому праву, а также двусторонней договорно-правовой базы.
«Пограничный корабль «Дон» совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот», — заявили представители ВМС Украины.
По их словам, корабли заранее объявили о намерении осуществить переход в соответствии с международными нормами, в целях обеспечения безопасности.
Украинские военно-морские силы обвинили пограничные российские корабли в провокации во время планового перехода своих кораблей из Одессы в Мариуполь.
По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катера и рейдового буксира.
Керченский пролив на данный момент закрыт для гражданских судов из-за незаконного пересечения украинскими военными кораблями границы России, сообщил гендиректор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.
«Проход через Керченский пролив для гражданских судов закрыт», — подтвердил Волков. Отмечается, что такое решение принято в целях безопасности.
В ФСБ также отметили, что в Керченском проливе, куда направляются украинские корабли, действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, утвержденный капитаном российского морского порта.
События начали развиваться около 7 утра по московскому времени. «Сегодня утром около 07:00 мск три корабля военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли Государственную границу России, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации», — сообщили в ФСБ.
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Тревожные новости поступают с юга нашей страны. Корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу нашей страны и направляются к Керченскому проливу. Россия уже приняла ответные меры.
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