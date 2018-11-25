Украинцы вторглись в воды РФ и вызвали подкрепление. LIVE

В министерстве иностранных дел Украины обвинили Россию в применении силы против трех кораблей военно-морских сил, совершающих переход из Одессы в Мариуполь, передает ТАСС.

«Корабли Российской Федерации неправомерно применили силу в отношении кораблей ВМС Вооруженных сил Украины», — заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Представители министерства отметили, что украинская сторона рассматривает действия России как нарушение норм устава ООН, конвенции ООН по морскому праву, а также двусторонней договорно-правовой базы.