Ким Чен Ын с дочерью прокатились на танке. Фото

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и его 13-летняя дочь Ким Чжу Э покатались на танке во время военных учений, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, опубликовав их фотографии.

Кадры были сняты 19 марта, когда глава КНДР посетил 60-ю учебную базу корпуса столичной обороны Корейской народной армии. Он понаблюдал за тактическими учениями пехотных и танковых подразделений. По словам Ким Чен Ына, новейшая техника оснащена современной системой управления огнем и средствами радиоэлектронной борьбы, поэтому на таких танках военные смогут эффективнее вести бой, в том числе ночью.

Неделю назад отец и дочь Ким вместе посетили оборонный завод и постреляли по мишеням из пистолетов.