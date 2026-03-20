Россиянам рассказали, где искать белок во время поста

Диетолог Дианова: заменить мясо во время поста можно соей, орехами и нутом
Запасов белка в организме человека максимум на один день, далее организму необходим белок, который он может начать брать из мышечной ткани, в том числе миокарда. Поэтому крайне важно при отказе от животного белка во время поста восполнять его растительными белками, напомнила в беседе с «Газетой.Ru» Нурия Дианова, диетолог, гастроэнтеролог I категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание».

Она рассказала, где можно взять белок в этот период.

Во-первых, бобовые: соя, нут, чечевица, фасоль, горох, арахис. Эта группа продуктов превышает по содержанию белка даже животные продукты. Кроме того, они содержат полезные жиры, углеводы, витамины и микроэлементы.

«Для решения проблемы, связанной с повышенным газообразованием, необходимо предварительно замачивать бобовые в воде на 2-12 часов. Кроме того, в настоящее время появились современные комплексные ферментные препараты, которые помогают спокойно увеличивать количество бобовых в рационе. Сое и продуктам из нее — соевое мясо, тофу, темпе — можно посвящать книги. Соевый изолят содержит до 90 % белка и по усвояемости конкурирует с белками молока и яиц, обходя белок говядины», — поделилась врач.

Во-вторых, орехи, семена и пасты, урбечи из них. Это уникальные продукты, содержащие полиненасыщенные жиры, растительные белки, витамины и микроэлементы.

«Вместе с фруктами или сухофруктами орехи становятся идеальной парой для здоровых перекусов. Кроме того, из различных их сочетаний можно делать домашние сладости, чтобы включать их в основные приемы пищи вместо магазинных с добавленным сахаром», — посоветовала диетолог.

В-третьих, цельнозерновые продукты. Один из базовых продуктов в нашей культуре питания — это хлеб.

«Очень важно, чтобы он стал источником качественных углеводов, витаминов, особенно группы В и микроэлементов. Именно в этом заключается основная ошибка постящихся — применение рафинированного белого хлеба. На помощь придет более полезный хлеб с повышенным содержанием растительных белков. Также важно использовать крупы в цельном виде с минимальной шлифовкой. Еще лучшим вариантом будет смешивать две группы: бобовые с крупами — так можно шире перекрывать аминокислотный состав в постных блюдах», — рассказала Дианова.

В-четвертых, растительные альтернативы мяса и молока. Сейчас разнообразие этой группы продуктов настолько широко, что дает возможность более безопасно переживать отсутствие животного белка в рационе во время поста.

«Различные исследования подтверждают положительное влияние на здоровье новых промышленных альтернатив по сравнению с животными. Растительные заменители мяса основаны на смешении нескольких видов растительных белков с добавлением клетчатки, витаминов, микроэлементов и более полезных растительных масел, в которых меньше насыщенных жиров, чем в самом мясе. Растительные альтернативы молока можно покупать в магазине, а при наличии времени можно готовить самим», — объяснила специалист.

Ранее россиянам посоветовали лучшие продукты для микрофлоры кишечника.

 
