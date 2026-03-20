В России ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки

ЦБ на заседании 24 апреля с большой долей вероятности вновь снизит ключевую ставку. Скорее всего, она будет уменьшена до 14%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«С вероятностью 99% ключевая ставка вновь будет снижена 24 апреля. Наиболее вероятным сценарием является снижение ставки до 14% — такой вариант оцениваю в 55%. Еще в 25% оцениваю вероятность снижения до 14,5%, а в 19% — до 13,5%», — отметил Балынин.

По словам Балынина, при этом шанс на сохранение ставки на текущем уровне он оставляет минимальный — всего 1%. Вариант с новым повышением ключевой ставки на ближайшем плановом заседании эксперт полностью исключил.

Кроме того, Балынин полагает, что в более долгосрочной перспективе денежно-кредитная политика продолжит смягчаться. По его прогнозу, в конце 2026 года или в начале 2027 года ключевая ставка с вероятностью 90% может опуститься ниже 10% годовых.

ЦБ 20 марта снизил ключевую ставку с 15,5% до 15%.

