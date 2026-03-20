Главная задача весенне-летнего наступления ВС России на Украине, начало которого ожидают в США, состоит в достижении целей СВО. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Главная цель – это решить поставленные задачи. Президент в начале специальной военной операции поставил задачи, которые стоят перед войсками. Когда он решит, тогда победа и будет, потому что это совокупность сложившихся обстоятельств будет, которые выгодны России. [Наступление] для всего мира это не новость, потому что наша армия и так наступает», — подчеркнул парламентарий.

20 марта издание Associated Press сообщило, что ВС РФ могут готовиться к масштабному весеннему наступлению на Украине. По информации журналистов, основные цели — это пока еще подконтрольные Киеву территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Кроме того, AP не исключает прорывов и на других участках фронта.

В материале говорится, что российские силы активно накапливают резервы в ожидании подходящей для наступления погоды и усиливают артиллерийские и дроновые удары, последовательно уничтожая украинскую оборону. Кроме этого, подчеркивает AP, конфликт с Ираном истощает американские системы ПВО, оставляя Киев с пустыми арсеналами.

Ранее в Кремле не смогли объяснить желание европейцев продлить кризис на Украине.