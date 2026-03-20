«Рубль в последние недели ослаб». Что будет с кредитами и вкладами после снижения ставки ЦБ?

Банк России на заседании 20 марта снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15% годовых. По прогнозам экономистов, опрошенных «Газетой.Ru», ставки по вкладам быстро отреагируют на решение ЦБ и снизятся на 0,3-0,5 процентных пункта в ближайшие две-три недели. В то же время кредиты будут дешеветь медленнее, и заемщикам стоит рассчитывать на более-менее ощутимое снижение ставок лишь во второй половине 2026 года. Что будет с рублем и какое решение по ключевой ставке ЦБ может принять дальше — в нашем материале.

Центральный банк (ЦБ) России объяснил свое решение снизить ключевую ставку с 15,5% до 15% тем, что в феврале темпы роста цен в стране ожидаемо замедлились и показатели устойчивой инфляции в пересчете на год остаются в диапазоне 4-5%. По оценке регулятора на 16 марта, годовая инфляция в России составила 5,9%.

Регулятор ожидает снижения годовой инфляции до 4,5-5,5% в 2026 году. В 2027 году и далее темпы роста цен будут находиться вблизи целевых 4%, уверены в ЦБ.

Центробанк отметил, что инфляционные ожидания населения практически не изменились и остались на повышенном уровне. В то же время экономика возвращается на траекторию сбалансированного роста, а напряженность на российском рынке труда снижается.

«Основные проинфляционные риски связаны с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне усиления геополитической напряженности, а также с более длительным отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высокими инфляционными ожиданиями. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса», — заявил регулятор.

Решение Банка России в целом совпало с ожиданиями финансового рынка : регулятор вновь снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15% годовых.

«Цикл смягчения денежно-кредитной политики продолжается, однако идет достаточно осторожно. Причина — сохраняющаяся неопределенность вокруг инфляции, на которую влияют колебания сырьевых цен и заметная волатильность иностранных валют», — пояснил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин оценил сигнал ЦБ финансовому рынку как умеренно мягкий: регулятор показывает, что готов снижать ставку и дальше, однако делать это будет очень аккуратно, поскольку инфляционные ожидания остаются повышенными.

Что сказала Набиуллина

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что 20 марта регулятор рассматривал широкий диапазон решений о снижении ключевой ставки (включая 100 базисных пунктов) и принял решение уменьшить ее до 15%, исходя из динамики инфляции в России.

Набиуллина назвала ситуацию на Ближнем Востоке негативной для России : она может привести к росту инфляции, проблемам с логистикой и другим факторам.

«Ситуация на Ближнем Востоке существенно влияет на конъюнктуру мировых рынков сырьевых товаров, итоговый эффект для российской экономики будет зависеть от продолжительности и масштаба этих геополитических событий», — сказала она в ходе пресс-конференции.

Комментируя ситуацию с курсом рубля, который резко снижается в последнее время, глава Центробанка отметила,что говорить о какой-либо устойчивой тенденции пока рано.

« Курс рубля в последние недели ослаб. Но в целом колеблется примерно в том диапазоне, в котором он находился в течение прошедшего года . Говорить о выраженной тенденции преждевременно», — сказала Набиуллина.

Что будет с вкладами

Динамика ставок по вкладам повторяет траекторию ключевой ставки. Поскольку регулятор снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, депозиты подешевеют на 0,5 п.п. или чуть больше, предположили эксперты. Они подчеркнули, что ставки по вкладам быстро реагируют на решения ЦБ. По информации Банка России, к концу февраля максимальные ставки по вкладам в крупнейших банках снизились примерно до 14% годовых.

По прогнозу Катырина, в ближайшие две-три недели банки, вероятно, снизят ставки по наиболее массовым вкладам в среднем на 0,3–0,7 п.п. К лету 2026 года максимальные ставки по лучшим розничным вкладам могут быть в диапазоне 13,5–14,5%, минимальные по длинным массовым продуктам — примерно 9,5–11,5%, спрогнозировал Катырин.

«По вкладам снижение уже шло заранее. Поэтому в ближайшие две-три недели я жду не обвала, а еще одного плавного сдвига вниз примерно на 0,3–0,7 п.п.: лучшие короткие вклады, вероятно, уйдут в район 13,0–14,2%, массовый рынок — ближе к 12,0–13,2%. К лету 2026 года максимальные ставки по вкладам будут около 12,5–13,5%, минимальные по стандартным продуктам крупных банков — около 9,5–11%», — добавила экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

При этом ставки по вкладам будут оставаться на привлекательном уровне еще долгое время, выразил уверенность кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Это связано, во-первых, с тем, что значения инфляции невысокие (в прошлом году она составила всего 5,59%), а доходность по вкладам в настоящее время обеспечивается преимущественно на уровне 12-17% (в зависимости от срока вклада, дополнительных условий, банка и других параметров). То есть мы получаем, что в два-три раза доходность по вкладам превосходит уровень инфляции. Например, разместив сегодня 500 тыс. рублей на банковский вклад, в середине сентября можно забрать порядка 536 тыс. рублей, включая 36 тыс. рублей в виде процентов», — подчеркнул Балынин.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко назвал самыми интересными вклады на год.

Что будет с кредитами

Динамика ставок по кредитам тоже повторяет траекторию ключевой ставки. Но банки медленнее снижают ставки по займам, чем по депозитам. В сегменте необеспеченного кредитования средние ставки в двадцатке крупнейших банков сейчас составляют около 30–31% годовых. При этом заявленные в рекламе минимальные уровни часто находятся в пределах 23–25%, однако фактические условия для заемщиков, как правило, оказываются жестче. С учетом дополнительных комиссий и страховых услуг полная стоимость кредита по отдельным предложениям способна вырастать до 40–50% годовых.

На рынке ипотеки средневзвешенные ставки по коммерческим программам сейчас держатся примерно на уровне 21–22% годовых.

« По ипотеке льготные программы почти не изменятся, потому что они во многом живут по своей логике субсидирования . Но по рыночной ипотеке банки, вероятнее всего, начнут постепенно убирать еще 0,5–1 п.п. в ближайшие недели. По потребкредитам движение тоже вниз возможно, но осторожное», — уточнил глава Торгово-промышленной палаты РФ Катырин.

Инвестиционный советник Кузнецова ожидает в основном косметическое снижение ставок по кредитам в ближайшие 2–3 недели: по рыночной ипотеке примерно на 0,5–1 п.п., по потребкредитам — на 0,5–1,5 п.п., не больше.

«К лету, если цикл смягчения продолжится, минимальные ставки по рыночной ипотеке могут сместиться в диапазон 15–17%, максимальные — оставаться вблизи 19–21%; по потребкредитам ориентир вижу примерно 22–30% в зависимости от качества заемщика, суммы и страховок. Льготная ипотека останется главным исключением и будет определяться не столько ключевой ставкой, сколько параметрами госпрограмм», — отметила она.

По словам Зельцера, кредиты станут ощутимо доступнее только во второй половине года. Существенное облегчение для заемщиков может наступить ближе к концу года, когда ключевая ставка Банка России будет примерно на три процентных пункта ниже нынешнего уровня, уверен экономист.

Что будет с рублем

По словам экспертов, сейчас курс рубля зависит не только и не столько от ключевой ставки, сколько от экспортной выручки, бюджетных потоков, внешнеторгового баланса и геополитического фона.

Однако для рубля решение ЦБ само по себе скорее умеренно нейтрально-негативное, потому что снижение ставки уменьшает привлекательность рублевых сбережений, предупредили экономисты. Но мгновенной сильной реакции только из-за шага с 15,5% до 15% эксперты призвали не ждать, потому что решение было ожидаемым и в значительной степени уже заложено в курс рубля. Гораздо важнее сейчас внешний фон, экспортная выручка, санкционные и геополитические риски, заявили аналитики.

По данным Investing.com, к 15:18 мск 20 марта доллар стоил более 84 рублей, евро — более 97,4 рубля. Курс юаня на Мосбирже превышал 12,2 рубля.

Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин назвал реакцию курса рубля на решение ЦБ практически нейтральной.

По прогнозу Кузнецовой, в ближайшие две недели доллар будет стоить 85–90 рублей, евро — 97–103 рубля, юань — 11,8–12,8 рубля.

«До конца месяца вероятно расширение диапазонов колебаний: для доллара 79-89 рублей, для евро 93-100 рублей, для юаня 11,4-12,8 рубля», — добавил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

«Ожидаемый сценарий — еще одно снижение»

Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 24 апреля. Банк России подчеркнул, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом устойчивости замедления темпов роста цен, динамики инфляционных ожиданий, в зависимости от уровня внутренних и внешних рисков. Эксперты уверены, что 24 апреля ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 15% или снизит ее до 14,5-14,75% .

«На данный момент ожидаемый сценарий — еще одно снижение, на 25–50 б.п. Если к концу апреля инфляция продолжит замедляться, а кредитная активность будет охлаждаться, ставка может уйти в район 14,5–14,75%. Но если инфляционные ожидания останутся высокими или рубль будет заметно слабеть, Банк России вполне может взять паузу . То есть рынок входит не в фазу быстрого смягчения, а в фазу очень аккуратной нормализации денежно-кредитных условий», — отметил глава ТПП Катырин.

Экономист Балынин с вероятностью в 99% уверен, что 24 апреля ЦБ в восьмой раз снизит ключевую ставку: с вероятностью в 55% — до 14%, с вероятностью 25% — до 14,5%, с вероятностью в 19% — до 13,5%.

«Один процент закладываю на сохранение. Возможность повышения на ближайшем плановом заседании исключаю. Причем полагаю, что в конце 2026 года – начале 2027 года мы с вероятностью в 90% увидим значение ключевой ставки ниже 10%», — сказал он.

По словам инвестиционного советника Кузнецовой, аргументы «за» продолжение снижения ключевой ставки — прогноз Банка России по средней ставке на 2026 год и замедление инфляции в феврале. Аргументы «против» — выросшие инфляционные ожидания населения и внешняя неопределенность, на которую Центробанк прямо указал в мартовском релизе, уточнила инвестсоветник.

«Поэтому апрельское решение будет очень зависеть от динамики цен, инфляционных ожиданий и курса рубля в ближайший месяц. Если появится новый внешний шок, ЦБ вполне может взять паузу», — предупредила она.

По прогнозу эксперта по фондовому рынку Зельцера, Банк России снизит ключевую ставку до 12% к концу 2026 года.