Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Спасатели проверяют информацию о пожаре в районе площади трех вокзалов

Ekaterina Sychkova/Global Look Press

Спасатели проверяют информацию о возгорании в универмаге «Московский» в центре столицы, в районе площади трех вокзалов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.

«Поступило сообщение о сильном задымлении в универмаге «Московский» на Комсомольской площади», — сказали журналистам.

По информации источника агентства, дежурные подразделения спасателей прибыли по вызову на пожар и проводят разведку.

18 марта в бизнес-центре, расположенном в 1-м Грайвороновском проезде, загорелся склад на первом этаже. Огонь перекинулся на верхние этажи. Сначала пламя охватило 1,5 тыс. «квадратов», но потом площадь возгорания выросла до 2 тыс. кв. м. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти. Тушение огня осложнялось высокой пожарной нагрузкой и сложной планировкой здания. В борьбе с возгоранием задействовали 130 человек и 37 единиц техники.

Туда запросили дополнительные спасательные силы и направили два пожарных поезда. В результате происшествия обратились за медицинской помощью два человека. По информации 112, один был госпитализирован в состоянии средней тяжести, другому медпомощь оказали на месте.

Ранее «одержимый пожарными» мужчина поджег свой дом.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
