Спасатели проверяют информацию о пожаре в районе площади трех вокзалов

Спасатели проверяют информацию о возгорании в универмаге «Московский» в центре столицы, в районе площади трех вокзалов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.

«Поступило сообщение о сильном задымлении в универмаге «Московский» на Комсомольской площади», — сказали журналистам.

По информации источника агентства, дежурные подразделения спасателей прибыли по вызову на пожар и проводят разведку.

18 марта в бизнес-центре, расположенном в 1-м Грайвороновском проезде, загорелся склад на первом этаже. Огонь перекинулся на верхние этажи. Сначала пламя охватило 1,5 тыс. «квадратов», но потом площадь возгорания выросла до 2 тыс. кв. м. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти. Тушение огня осложнялось высокой пожарной нагрузкой и сложной планировкой здания. В борьбе с возгоранием задействовали 130 человек и 37 единиц техники.

Туда запросили дополнительные спасательные силы и направили два пожарных поезда. В результате происшествия обратились за медицинской помощью два человека. По информации 112, один был госпитализирован в состоянии средней тяжести, другому медпомощь оказали на месте.

